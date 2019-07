22.07.2019 h 11:13 commenti

Ad agosto anche quest'anno parcheggi pubblici gratuiti. Nessun cambiamento per la pulizia delle strade

Parchimetri spenti e sbarre alzate per tutto il mese, a eccezione del Serraglio: non sarà necessario pagare il ticket. Occhio invece a non lasciare in sosta l'auto dove devono passare le spazzatrici

Anche quest'anno per il mese di agosto, i parcheggi a pagamento su aree pubbliche saranno gratuiti.

Gli automobilisti che lasceranno il loro veicolo in queste aree non dovranno dunque pagare il ticket previsto negli altri periodi dell'anno.

Sarà gratuito anche il parcheggio di via Arcivescovo Martini, le cui sbarre d'ingresso e di uscita rimarranno alzate. Rimarrà invece a pagamento, unica eccezione, il parcheggio coperto del Serraglio.

L'amministrazione ricorda che il calendario della pulizia strade resterà invariato nel mese di agosto e quindi le strade dovranno essere liberate dai veicoli come sempre.



