21.09.2019 h 09:35 commenti

Acquisti di lusso e investimenti con assegni a vuoto, arresti e denunce

Blitz dei carabinieri e della guardia di finanza di Firenze. In manette anche un pratese che avrebbe fatto parte di un sodalizio capeggiato da un pluripregiudicato fiorentino. Gli investigatori hanno sequestrato due società attive nel settore della ristorazione, un magazzino, rapporti finanziari e una cassetta di sicurezza

Due persone arrestate, una messa all'obbligo di dimora e cinque denunciate per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla bancarotta fraudolenta aggravata conseguente alla distrazione di beni e somme di denaro che hanno portato al fallimento una società cooperativa rispetto alla quale è stato accertato un passivo di quasi otto milioni e mezzo. In manette sono finiti un pluripregiudicato fiorentino di 62 anni, considerato la figura di spicco e un altro fiorentino; obbligo di dimora per un imprenditore pratese di 50 anni, anche lui con precedenti penali. Sono stati i comandi provinciali della guardia di finanza e dei carabinieri di Firenze a eseguire da una parte l'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo toscano Angela Fantechi, e dall'altra il provvedimento di sequestro preventivo sui beni riferibili al sessantaduenne. Cinque le persone che sono state denunciate.Le indagini risalgono al biennio 2017-2018. Gli investigatori hanno individuato una società cooperativa, amministrata di fatto dal pluripregiudicato, che acquistava beni e servizi pagando con assegni scoperti. Attraverso conti correnti di comodo, il sodalizio riusciva ad avere la disponibilità di carnet di assegni utili a fare acquisti. Tra i beni finiti nel mirino degli inquirenti, un'autovettura, polizze assicurative e prodotti enogastronomici di elevatissima qualità.Noto alle forze dell'ordine il sessantaduenne che ha alle spalle un'impressionante sequela di reati che gli ha consentito di costruire una vasta ricchezza. Numerose le condanne a suo carico, collezionate a partire dal 1976. L'uomo, condannato per furti, truffe, ricettazione e altre imputazioni, ha trascorso quasi trenta anni in carcere.Gli accertamenti investigativi hanno consentito di rilevare l'ampia distanza tra il patrimonio nella disponibilità dell'uomo (in parte intestato a familiari e prestanome) e le attività lavorative svolte con relativi redditi dichiarati. Ad attirare l'attenzione sono stati i sostanziosi investimenti fatti a fronte di redditi bassi.Sequestrate due società con sede a Firenze attive nella gestione di bar e ristoranti, un magazzino nella provincia di Pistoia, rapporti finanziari e una cassetta di sicurezza.