Acquisti con carte di credito rubate, denunciati tre pregiudicati

Si tratta di tre nordafricani, due dei quali irregolari sul territorio nazionale. I carabinieri di Iolo sono riusciti a identificarli e denunciarli grazie anche alla videosorveglianza pubblica

Facevano acquisti con carte di credito rubate, spesso sulle auto in sosta. Compravano soprattutto carburante e tabacchi. A mettere fine a questo meccanismo sono stati i carabinieri della stazione di Iolo che dopo un’attività d’indagine hanno identificato e denunciato per ricettazione tre persone. Si tratta di tre cittadini marocchini, classe 1976, 1979 e 1999, due dei quali irregolari sul territorio nazionale e pregiudicati.

Dalle indagini sono state acquisite fonti di prova che accreditano a loro carico tutti una serie di acquisti effettuati su Prato utilizzando carte di credito provento di furti su autovettura avvenuti a fine marzo, uno in particolare commesso in via Roma.

Determinante per accertare le loro responsabilità è stata l’analisi dei video estrapolati dai circuiti di sorveglianza cittadina.



