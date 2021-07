21.07.2021 h 15:15 commenti

Acquista una polizza Rc Auto online e la paga con una ricarica Postepay ma è una truffa

La conducente ha scoperto di essere stata raggirata quando è stata fermata da una pattuglia della polizia municipale: adesso dovrà anche pagare la multa per guida senza assicurazione

Aveva acquistato una polizza Rc Auto su Internet, pagando con una ricarica postepay e convinta di aver fatto un affare, visto il risparmio rispetto alle altre polizze. Peccato, però, che si trattasse di una truffa. Così, adesso, l'incauta automobilista dovrà non solo acquistare ex novo una Rc Auto, stavolta vera, ma anche pagare la multa per aver circolato senza assicurazione. La scoperta della truffa è stata fatta nei giorni scorsi quando la donna è incappata in un controllo dei motociclisti della polizia Municipale, che hanno subito accertato l'inesistenza della polizza. Su invito degli agenti, la conducente si è così recata al Comando di piazza Macelli per sporgere querela.

Sono al vaglio degli inquirenti tutti i dettagli per risalire all’autore della truffa, la polizza assicurativa infatti era stata acquistata online tramite ricarica Postepay, e per accertare altri eventuali raggiri messi a segno nel territorio pratese.

La Municipale consiglia la massima attenzione quando si stipulano polizze online su broker assicurativi improvvisati. È sempre bene rivolgersi a circuiti certi e consolidati ed effettuare il pagamento con strumenti rintracciabili con la garanzia, qualora l’acquisto del servizio non vada a buon fine, di ricevere la restituzione del denaro.

Sempre la Municipale ha rintracciato e denunciato un automobilista per guida reiterata senza patente e per la violazione dei sigilli di fermo al veicolo utilizzato. È scattato il sequestro del mezzo che sarà confiscato come previsto dal Codice della Strada.