Acquista merce per 2.800 euro e attiva un finanziamento con documenti falsi: arrestato

E' successo ieri mattina ad Obi. In manette è finito un pregiudicato poco meno che trentenne: l'addetto alla pratica lo ha riconosciuto tra le persone segnalate dalla sede come truffatori

A tradirlo è stato il colpo d'occhio di uno degli addetti alle pratiche di finanziamento del negozio Obi di via Udine, che lo ha subito collegato ad un soggetto segnalato dalla sede amministrativa come truffatore. Così l'impiegato ha chiamato la polizia che è intervenuta e ha arrestato un pregiudicato italiano poco meno che trentenne.

Il giovane, ieri mattina 14 aprile, ha fatto acquisti nel negozio per 2.800 euro e ha chiesto di poter attivare un finanziamento, mostrando una serie di documenti personali. Come detto, però, l'addetto lo ha riconosciuto. Quando da Obi sono arrivati i poliziotti delle Volanti, il malvivente aveva già iniziato a firmare il contratto. Gli agenti hanno acquisito i documenti presentati dall'uomo, che sono risultati contraffatti, facendo così scattare l'arresto per il reato di possesso di documenti di identificazione falsi.