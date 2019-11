11.11.2019 h 08:18 commenti

Acquedotto, slittano i lavori per il collegamento del nuovo anello idrico

L'intervento di Publiacqua rinviato a martedì della prossima settimana a causa del maltempo.

Slitta di una settimana e prenderà il via martedì 19 novembre l'intervento di Publiacqua per il collegamento della nuova rete acquedottistica che collega l’anello idrico da viale Galilei e viale Fratelli Cervi e per i quali sono stati realizzati i lavori su via Mozza sul Gorone e via Liliana Rossi. Uno slittamento di una settimana - i lavori sarebbero dovuti partire domani - che si è reso necessario a causa del maltempo.

Il lavoro comporterà la chiusura del tratto dell’anello idrico cittadino di viale Fratelli Cervi compreso tra via Montalese e via San Martino per Galceti. Il personale di Publiacqua metterà in atto tutte le manovre necessarie per evitare che i lavori provochino mancanze d’acqua. Temporanei e lievi abbassamenti di pressione potranno eventualmente interessare le zone di Chiesanuova, Maliseti ed il Comune di Montemurlo.

Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

