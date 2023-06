02.06.2023 h 19:35 commenti

Violento temporale, allagate strade e cantine. Ridotta la carreggiata in viale Leonardo da Vinci

Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco e della Municipale. Chiuso anche il sottopasso dell'autostrada in via per Iolo, si viaggia su una sola corsia fra la rotonda di Capezzana e quella di via dei Trebbi



Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco e alla Municipale le zone maggiormente colpite sono state via dei Trebbi , viale Unione Europea dove è stato anche chiuso il sottopasso della ferrovia, via Toscana , Vergaio, Iolo, via delle case nuove. Allagata anche viale Leonardo da Vinci direzione Pistoia fra la rotonda di Capezzana e quella di via dei Trebbi dove è stata ridotta la carreggiata.





Edizioni locali collegate: Prato

