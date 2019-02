14.02.2019 h 10:23 commenti

Acqua a singhiozzo nelle case di una frazione di Vernio: inviata un'autobotte

Il problema riguarda la zona di Poggiole. Publiacqua ha già fatto intervenire le squadre ma la situazione tornerà alla normalità solo in serata

Problemi di approvvigionamento di acqua, oggi 14 febbraio, per i residenti di località Poggiole nel comune di Vernio. Publiacqua fa sapere che la mancanza d'acqua e la poca pressione sono causate da lavori a un guasto sulla rete idrica determinato da un cantiere di sotto servizi. I tecnici sono già intervenuti per il ripristino. La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel tarda serata. Proprio per quetso è stata inviata un'autobotte con rastrelliera in via della lama nei pressi della chiesa, dove i cittadini potranno approvvigionarsi.

Il sindaco di Vernio Giovanni Morganti sta monitorando la situazione da ieri sera, quando si è attivato con Publiacqua chiedendo un pronto intervento per risolvere quanto prima il problema.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

