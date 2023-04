12.04.2023 h 16:49 commenti

Aci festeggia 30 anni con un cartellone ricco di eventi

Il primo appuntamento nel fine settimana con il Trofeo Drifting Città di Prato una disciplina motoristica. Il pilota deve percorrere una serie di curve in controsterzo, mantenendo la moto di traverso, con il maggiore angolo possibile e toccando i riferimenti nel tracciato stabiliti dai giudici

Aci Prato festeggia 30 anni caratterizzati da un forte legame con il territorio, ma anche nell'impegno per diffondere la cultura della sicurezza stradale. Una ricorrenza che viene ricordata con tante iniziative, la prima nel fine settimana nell’area di viale Marconi con il Trofeo Drifting Città di Prato che vedrà impegnati i migliori piloti italiani, che partecipano al Campionato Italiano Drifting. I concorrenti saranno suddivisi in 3 categorie : street open, pro2 e pro con ingresso libero. “E' una disciplina motoristica riconosciuta dalla Federazione Internazionale e da Aci Sport - spiega il responsabile Rodolfo Guidotti della D-Race - e prevede l'esibizione di vetture a trazione posteriore. Il pilota deve percorrere una serie di curve in controsterzo, mantenendo la vettura di traverso, con maggiore angolo possibile e toccando dei cosiddetti clip point, ovvero dei riferimenti nel tracciato stabiliti dai giudici. E’ una prova di abilità e tecnica di guida”.

Non solo eventi sportivi ma anche di solidarietà con il rilancio di "Guida la Ricerca" con la Fondazione Sandro Pitigliani che prevede di destinare al progetto una parte della quota associativa. "Vogliamo continuare a essere l'interlocutore tecnico per la mobilità - spiega il presidente Aci Prato Federico Mazzoni - e ci fa piacere poter essere partner del Prato Film Festival dove premieremo i ragazzi con il premio Giacomo Massoli, Riproporremo l'Ecodrive con il Comune e la Green Race, abbiamo proposto una brochure scritta in cinese proprio per avvicinare i nuovi guidatori stranieri e il 30 maggio ci sarà la giornata della sicurezza stradale”.

Il 2023 è un anno importante anche dal punto di vista associativo con le lezioni per il rinnovo delle cariche previste per il 19 giugno “Siamo un ente – conclude Mazzoni - che vuole mantenere le sue tradizioni e rinnovarsi in maniera corretta per una visione del territorio globale".

Edizioni locali collegate: Prato

