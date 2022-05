23.05.2022 h 11:07 commenti

Achille Lauro in piazza Duomo per il festival "Settembre Prato è spettacolo"

Il concerto di uno degli artisti più amati dal pubblico è in programma domenica 4 settembre

E' Achille Lauro, sicuramente uno degli artisti più amati del momento, l'ultima data annunciata dagli organizzatori del festival "Settembre Prato è spettacolo". L'appuntamento è per domenica 4 settembre, in piazza Duomo. Il concerto sarà possibile grazie alla storica collaborazione fra Leg Live Emotion Group e Fonderia Cultart e va a completare un programma davvero a cinque stelle. Ad oggi i concerti già fissati sono: Gemitaiz, il 27 agosto che apre l'edizione 2022 , Wolfmother/Hardcoresuperstar il 29 agosto, Valerio Ludini martedì 30 agosto (data unica in Toscana), i Bastille il 31 agosto, James Morrison+ Natalie Imbruglia il 1 settembre e Sangiovanni il 2 settembre, (data in collaborazione con Live Emotion Group ) , “Deejay Time – AdvenTour” con i dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso il 3 settembre, anche in quetso caso unica data in Toscana.

Lauro porterà in scena uno show tutto nuovo, dagli arrangiamenti ai costumi declinato addirittura in due inedite versioni: in alcuni appuntamenti, fra i quali quello di Prato, sarà accompagnato dall' Electric Orchestra, mentre in altri il pubblico potrà vederlo in un'altra veste scoprendo la versione rock band con la sua formazione originale.

L’artista porterà sul palco, tra gli altri, "Stripper", la canzone con cui ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2022. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticketone.