Accusato di violenza sull'allieva, a novembre il maestro di judo davanti al giudice

Sarà giudicato con il rito abbreviato il 75enne finito agli arresti domiciliari la scorsa estate dopo la denuncia di una giovane che ha raccontato di approcci avvenuti in palestra

Ha scelto il rito abbreviato il maestro di judo arrestato dalla polizia a settembre dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una sua allieva di 14 anni. L'uomo, 75 anni, titolare della palestra Kenshiro Abbe, comparirà davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato a novembre. L'udienza di ieri, martedì 28 giugno, è stata rinviata in funzione della richiesta del rito alternativo avanzata dall'avvocato Massimo Taiti.

Il maestro finì agli arresti domiciliari dopo la denuncia dell'allieva che, agli uomini della Squadra mobile, raccontò di palpeggiamenti, toccamenti, carezze e tentativi di baci subiti in palestra e, più in particolare, nella sala massaggi dove veniva chiamata prima o dopo gli allenamenti per sedute di riscaldamento o rilassamento muscolare. Racconti dettagliati quelli della minorenne, assistita dall'avvocato Roberta Roviello.

All'indomani dell'arresto, la polizia lanciò un appello chiedendo a donne e ragazze di denunciare eventuali approcci subiti da parte del maestro di judo. Un appello fortemente criticato dall'avvocato Taiti che si indignò sottolineando che gli inquirenti avrebbero dovuto fare un'indagine più riservata senza bandi pubblici e lavorando sugli elenchi di chi, nel corso del tempo, aveva frequentato la palestra.

Dopo l'arresto, il maestro di judo finì nel mirino di ingiurie e minacce scritte su bigliettini anonimi imbucati nella sua cassetta della posta.



