21.01.2019 h 14:42 commenti

Accusato di aver tollerato la prostituzione, di nuovo assolto il proprietario del residence di Paperino

L'accusa aveva chiesto la condanna a un anno e 4 mesi. I giudici hanno invece recepito la richiesta della difesa e l'imprenditore, al centro di diversi procedimenti giudiziari, è stato assolto con formula piena

Quattro processi con l'accusa di aver favorito o anche solo tollerato la prostituzione nel suo residence. Due assoluzioni – l'ultima oggi, lunedì 21 gennaio – una condanna in primo grado in attesa del giudizio di Appello, un procedimento in attesa di cominciare: è la storia giudiziaria di Luigi Ferrò, il titolare del residence di via Traversa per le Calvane a Paperino. “Il mio assistito – ha detto l'avvocato Eugenio Zaffina nella sua arringa davanti al collegio giudicante presieduto dal giudice Silvio De Luca – è vittima del sistema giudiziario, vittima di una applicazione della legge del tutto deviata”. I fatti per i quali è comparso in aula risalgono a otto anni fa quando, al termine di un controllo al residence, venne arrestato, mentre si trovava in compagnia di una prostituta, un poliziotto trovato con alcune dosi di cocaina sottratte dalla cassaforte della polstrada di Firenze. Da qui, per Ferrò, l'accusa – di nuovo – di aver tollerato l'esercizio della prostituzione nella sua struttura. Il pubblico ministero Laura Canovai ha chiesto la condanna a un anno e 4 mesi di reclusione e al pagamento di 4mila euro di multa, la difesa ha invece invocato l'assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Zaffina ha fatto riferimento a “indagini sistematiche” e al fatto che “tutti gli anni si fa un processo a Ferrò”: “Non c'è niente che dimostri favoreggiamento o tolleranza per la prostituzione da parte del mio assistito – ha detto l'avvocato – il residence non è un albergo, il residence è un luogo in cui i clienti soggiornano per periodi, hanno le chiavi, entrano e escono. Questo è un calvario giudiziario che va avanti dal 2006 e anche prima”.















Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus