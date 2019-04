05.04.2019 h 11:16 commenti

Accusato di aver rubato i soldi dalla cassa: assolto dopo 12 anni ex dipendente Essegiemme

Si è chiusa in Corte d'Appello la vicenda giudiziaria dell'uomo finito sotto processo con l'accusa di aver preso 473 euro dalla biglietteria del Serraglio

Assolto con formula piena in Appello dopo la condanna in primo grado. Stefano Bongini, ex dipendente di Essegiemme, la società che gestisce i parcheggi a pagamento per conto del Comune di Prato, era accusato di aver sottratto denaro dalla cassa della biglietteria ferroviaria di Porta al Serraglio (gestita dalla società tramite un subappalto ricevuto da Cap) e di essersi appropriato di parte dell'incasso proveniente dall'utilizzo del parcheggio annesso alla stazione. Piccole somme che però lo avevano portato sul banco degli imputati per rispondere di peculato nella sua qualità di incaricato di pubblico servizio. Un anno e sei mesi la condanna del tribunale di Prato cancellata dai giudici della Corte d'Appello di Firenze che hanno pronunciato una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”. Difensore di Bongini l'avvocato Alberto Rocca.

Le contestazioni risalgono al 2007. L'ex dipendente fu accusato di essersi impossessato di 473 euro prelevati dalla cassa della biglietteria ferroviaria e di una somma più modesta derivante dalla mancata contabilizzazione degli incassi realizzati attraverso l'utilizzo del parcheggio del Serraglio. Nei giorni scorsi il processo è approdato in Appello e la sentenza di primo grado è stata ribaltata.



