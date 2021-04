20.04.2021 h 15:24 commenti

Accusato di abusi sulla figlia della convivente: il pm chiede una condanna a a 5 anni e 4 mesi di reclusione

Il processo con rito abbreviato si è aperto oggi e la sentenza è attesa per luglio. La piccola aveva 6 anni all'epoca dei fatti. Si sarebbe trattato di un solo episodio avvenuto mentre la madre era al supermercato

Abusi sessuali sulla figlia della convivente, una bambina di appena 6 anni. E' la pesantissima accusa contestata ad un uomo di 44 anni, italiano, che oggi, martedì 20 aprile, a cinque anni dai presunti fatti, è comparso davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Prato per il processo con rito abbreviato. L'imputato è difeso dall'avvocato Meoni, mentre i genitori della bambina, anche loro italiani, residenti nell'area pratese, si sono costituiti parte civile e sono assistiti dall'avvocato Enrico Guarducci. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione. La sentenza arriverà a luglio.

Fu la denuncia dei genitori a mettere in moto le indagini dei carabinieri e a portare alla luce la presunta violenza. Un'inchiesta delicata che si basa sulle dichiarazioni della piccola che avrebbe rivelato la natura dell'abuso a cui sarebbe stata sottoposta mentre era affidata al controllo dell'imputato, in attesa che la madre rientrasse dal supermercato. In particolare, l'episodio contestato sarebbe avvenuto a gennaio del 2016; secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe abbassato i pantaloni e le mutandine della bimba, si sarebbe calato giù i suoi e si sarebbe avvicinato fino ad appoggiarsi.



