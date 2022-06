14.06.2022 h 10:52 commenti

Accusata di tre infrazioni con la moto nell'Empolese, ma lei è al lavoro al Santo Stefano

Infermiera pratese costretta a fare ricorso al giudice di pace che le dà ragione dopo aver accertato che la donna era in ospedale e il mezzo in sosta nel parcheggio. I verbali elevati dai carabinieri dopo un inseguimento tra Vinci e Lamporecchio

Con la moto, per le strade di Vinci e Lamporecchio, in fuga dai carabinieri impegnati in un'indagine contro i furti in appartamento; un'infrazione dietro l'altra al Codice della strada e, alla fine, la notifica di tre verbali all'indirizzo di casa di un'infermiera dell'ospedale di Prato individuata attraverso il numero di targa estrapolato dalla videosorveglianza e associato dagli inquirenti al suo veicolo. La donna è caduta dalle nuvole: quel giorno – 15 aprile 2021 – e in quel lasso di tempo – metà pomeriggio – era in servizio e la sua moto, come sempre, era parcheggiata al Santo Stefano.A nulla sono servite le rimostranze, la richiesta di valutare l'errore, le spiegazioni, le testimonianze dei colleghi, il cartellino delle presenze al lavoro regolarmente timbrato anche in quella data: la donna ha dovuto farsi assistere da uno studio legale per presentare tre ricorsi al giudice di pace di Empoli e a quello di Pistoia. Il primo ricorso è arrivato in porto: il giudice di pace di Empoli, nei giorni scorsi, a oltre un anno dai fatti, ha dato ragione all'infermiera e ai suoi avvocati – Chiara Calcagnini e Immacolata Marincola del foro di Prato – e cancellato la multa.Una storia di burocrazia, di carte bollate, di ricorsi, udienze e anche di spese. Una questione di principio per l'infermiera e anche la necessità di essere considerata a tutti gli effetti estranea a quella vicenda per evitare, nel caso, guai futuri legati proprio all'attività investigativa dei carabinieri di Empoli.A far saltare fuori il nome della donna, oltre alla targa ricondotta proprio a quella moto, è stata una serie di “sfortunate coincidenze”, come ha scritto il giudice nella sentenza: “l'infermiera – si legge – è proprietaria di una motocicletta uguale o molto simile a quella dell'inseguimento ed è anche in possesso di abbigliamento da motociclista simile a quello dei fuggitivi”. Concordanze verificate dai carabinieri dopo una ricerca sui social; sul profilo Facebook dell'infermiera, tante foto della sua grande passione: la moto. Un veicolo molto somigliante a quello ricercato, così come molto somigliante l'abbigliamento indossato. Elementi questi che hanno convinto il giudice di pace a compensare le spese: “Sfortunate coincidenze che fanno ritenere la condotta dei militari del tutto scusabile nel momento in cui hanno individuato la donna come il soggetto che si trovava alla guida della motocicletta oggetto dell'inseguimento e che ha determinato l'impugnazione del verbale”. Quanto alla targa, la spiegazione è semplice: l'immagine non era nitida, il numero non molto chiaro con caratteri sovrapponibili anche ad altri, diversi dall'identificativo della moto dell'infermiera. Ora la donna è in attesa che arrivino a sentenza anche gli altri due ricorsi.