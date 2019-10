10.10.2019 h 14:43 commenti

Accusata di rapina impropria alla Coop, ma la merce era stata messa nella borsa dai figli a sua insaputa e cade l'accusa

L'avvocato della donna è riuscita a dimostrare che la sua assistita, una volta scoperta la cosa, stava cercando di tornare alla cassa per pagare quando è stata bloccata dall'addetto alla vigilanza

Era accusata di rapina impropria all'interno del supermercato Coop al Parco Prato, ma il giudice ha riqualificato il reato in tentato furto e ha poi prosciolto la donna perchè in assenza di querela, nel caso specifico quella della Coop, questo reato non è procedibile. Fine di un incubo per questa giovane madre, difesa dall'avvocato Francesca Meucci, oggi 10 ottobre, prosciolta da ogni accusa dal gup Francesca Scarlatti.

I fatti risalgono allo scorso anno. La donna era a fare la spesa con i tre figli. Secondo quanto sostenuto dalla difesa uno di loro ha messo la merce nella borsa invece che nel carrello. Superate le casse dove ha pagato il resto della spesa, è stata fermata all'uscita da un vigilante per un controllo. Di fronte alla merce nella borsa, l'imputata si è scusata, ha sgridato il figlio e ha cercato di tornare alle casse per pagare tutto, ma le è stato impedito dalla guardia giurata che l'ha accusata di furto. A questo punto, liberatasi dall’insistenza del vigilante, è uscita fuori per telefonare alla polizia ma questo gesto, nonostante il repentino rientro, è stato scambiato per tentativo di allontanamento.

Questa versione dei fatti, supportata da prove, è stata accolta dal giudice che quindi ha riqualificato il reato in tentato furto e prosciolto la donna per assenza di querela di parte.