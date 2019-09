07.09.2019 h 12:14 commenti

Accusa due connazionali di avergli rubato la bici: aggredito e ferito

La vittima è un 30enne colpito con un taglierino, un bastone e una bottiglia di vetro. In manette i due aggressori, bloccati dai poliziotti delle Volanti

Hanno aggredito un loro connazionale con un taglierino, un bastone e una bottiglia di vetro, provocandogli ferite poi giudicate guaribili in 10 giorni. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, 6 settembre, in via dei Fossi, I poliziotti delle Volanti, intervenuti intorno alle 19.30, hanno arrestato i due aggressori: si tratta di un 38enne e un giovane di 24 anni, entrambi pakistani e con precedenti di polizia. L'accusa nei loro confronti è di lesioni personali aggravate. Anche la vittima, che ha 30 anni, è di nazionalità pakistana. E' stato soccorso e portato in ospedale dall'ambulanza del 118 per le ferite riportate al braccio destro.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'aggressione sarebbe scaturita al culmine di un alterco quando il 30enne avrebbe accusato uno dei connazionali di avergli rubato la bicicletta qualche giorno fa. Da lì i toni sarebbero degenerati fino all'aggressione e al ferimento del malcapitato.