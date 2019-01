31.01.2019 h 15:09 commenti

Accordo tra il Comune e la Gioielleria Paci, più vicino il collegamento tra Tobbiana e la tangenziale

Il Comune diventerà proprietario dell'immobile che poi butterà giù per collegare via Mati con via dell'Orsa Minore. In cambio cederà il vicino terreno dove i proprietari dell'edificio e dell'attività costruiranno la nuova gioielleria

L'immobile che ospita la gioielleria Paci diventerà di proprietà del Comune di Prato non più attraverso l'esproprio ma con una permuta. L'amministrazione comunale cederà ai proprietari della struttura e dell'attività, la P&P sas di Ilaria Pieri e la Paci gioielli srl, il terreno che si trova a pochi metri di distanza. E' qui che sarà costruito il nuovo negozio in modo da abbattere il vecchio con l'obiettivo di realizzare il tratto di strada tra via Mati e via dell'Orsa Minore, ossia il collegamento diretto tra Tobbiana e la tangenziale. Un'opera viaria attesa da moltissimi anni ma puntualmente ferma al palo proprio a causa "dell'ostacolo Paci". La Giunta Cenni ha provato a trovare una nuova sede con un bando pubblico, andato più volte deserto; la giunta Biffoni allora, è passata all'esproprio. Ed è qui che le due parti sono riuscite a trovare un accordo soddisfacente per entrambe.

Vediamo i termini e la tempistica.

Il Comune diventa proprietario dell'Edificio Paci (così viene chiamato negli atti) e in sostituzione dell'indennità di esproprio di 592mila euro cede l'area edificabile nelle immediate vicinanze. Poichè essa ha un valore di 714mila euro, le casse comunali riceveranno a conguaglio anche 122mila euro.

La gioielleria Paci può restare nell'attuale immobile per 30 mesi dalla data del passaggio di proprietà degli immobili corrispondendo al Comune 1.650 euro al mese a titolo di indennità di occupazione, esclusi i primi tre mesi. Può prorogare la sua permanenza per altri 6 mesi pagando una penale di 150 euro al giorno. In questo periodo le due società interessate dall'accordo, costruiranno la nuova gioielleria sul terreno ceduto dal Comune, anche perchè terminati i 36 mesi non saranno concesse altre proroge e il'amministrazione comunale potrà procedere allo sgombero.

Quindi, in buona sostanza prima di assistere all'abbattimento dell'Edificio Paci e alla successiva realizzazione della strada ci vorranno almeno tre anni.

