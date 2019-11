12.11.2019 h 11:21 commenti

Accordo tra commercianti e Comune, dopo una lunga assenza tornano le luminarie a Poggio a Caiano

L'adesione da parte dei negozi è quasi totale. Il Natale quindi "si accenderà" lungo il tratto centrale della regionale 66, in via Lorenzo il Magnifico e in zona via Garibaldi

Dopo molti anni di "buio", il centro di Poggio a Caiano torna a illuminarsi festeggiare degnamente il Natale. Grazie ad un accordo tra i commercianti, le associazioni di categoria e il Comune, le principali strade dello shopping saranno addobbate a festa con le luminarie. Può sembrare qualcosa di superfluo, ma in realtà in questi anni di morigeratezza si è visto la differenza in termini di qualità dell'atmosfera.

Non è un caso che dopo un percorso di confronto iniziato a settembre, l'adesione dei commercianti sia stata quasi totale e fattiva. Ciascuno di loro contribuirà con 100 euro più Iva, al resto penserà il Comune. Tra poche settimane quindi vedremo illuminarsi via Vittorio Emanuele, via Cancellieri, via Lorenzo il Magnifico e il centro commerciale naturale che ruota attorno a via Garibaldi. Dovrebbe trattarsi di filari di gocce di ghiaccio che tempestano di luce e di allegria i poggesi impegnati nelle spese di questo magico periodo dell'anno ma lasciamo cadere un alone di mistero sui dettagli per rendere ancora più piacevole il momento dell'accensione. Unica eccezione riguarda via Lorenzo il Magnifico. Qui le luminarie non potranno essere a tunnel a causa del cantiere del muro della Villa medicea crollato nel 2016 e non ancora chiuso, ma costeggeranno la strada. L'effetto scenico è comunque garantito.

Completano il quadro degli addobbi, due alberi natalizi giganti da sistemare davanti al municipio e probabilmente in piazza XX Settembre e l'illuminazione delle rotatorie.

"Siamo molto soddisfatti dell'accordo - afferma Nadia Nardi del negozio Green Rose in via Cancellieri -e le adesioni sono tantissime. Siamo stati compatti e speriamo che questa collaborazione con l'amministrazione prosegua anche per il futuro".

E.B.