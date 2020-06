15.06.2020 h 17:24 commenti

Accordo Superlativa e SiCobas sulle mensilità arretrate: finisce il muro contro muro

Sono già stati pagati gli stipendi di maggio e giugno 2019, entro la fine del mese saranno saldati anche agosto e novembre. Il leader del sindacato Luca Toscano: "Stiamo facendo progressi, ma ora vigiliamo sugli accordi"

Dopo anni di picchetti e scontri muro contro muro tra SiCobas e i titolari della Superlativa, oggi 15 giugno, è stato trovato un accordo per il pagamento delle mensilità arretrate. Dai primi di giugno sono stati pagati i mesi di maggio e giugno 2019, e entro la fine del mese si dovrebbe avere il saldo di agosto e novembre 2019. Se il piano viene rispettato resterebbero esclusi i mesi di dicembre 2019 e gennaio, febbraio e marzo 2020 oltre alla tredicesima.

“Il 29 giugno – spiega Luca Toscano referente per Prato di SiCobas – abbiamo un nuovo incontro per definire gli ultimi pagamenti. Sicuramente sono stati fatti passi in avanti in questa lunga vicenda, ora bisogna arrivare alla conclusione”. I dipendenti di Superlativa iscritti a SiCobas sono 18, tutti attualmente in cassa integrazione. Ma per tutti sono stati fatti contratti a quattro e sei ore.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus