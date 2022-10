27.10.2022 h 13:42 commenti

Accordo fra Marconi e ventidue aziende metalmeccaniche per agevolare i tirocini formativi

Il gruppo "Amici del Marconi" formato da imprese iscritte a Confindustria Toscana Nord, collaborerà con la scuola anche nella fase dell'orientamento e nel realizzare progetti pensati per gli studenti

Scuola e mondo del lavoro più vicini con l'accordo quadro firmato fra l'istituto professionale Marconi e la sezione metalmeccanica di Confindustria Toscana Nord che prevede una collaborazione per l'aggiornamento dell’offerta formativa e dei docenti stessi, per il supporto alla realizzazione di progetti per coinvolgere gli studenti in maniera attiva e per la co-progettazione dei tirocini formativi.

Sono 22 le imprese riunite nel gruppo "Amici del marconi" che hanno sottoscritto l'accordo quadro "La nostra collaborazione con l'istituto - ha sottolineato Massimo Becheri coordinatore gruppo meccanotessili di Ctn- data già da qualche anno, ora tutto questo viene definito in un protocollo in modo puntuale e con un impegno chiaro per i prossimi anni che coinvolge imprese meccaniche di vari comparti, meccanotessili e non solo".

La sottoscrizione rientra nel progetto 'Metti in moto!', pensato proprio come collegamento fra scuole e impresa e in particolare per garantire un cambio generazionale negli organici delle aziende.

Fra le attività previste anche l'orientamento, per dar modo ai ragazzi di conoscere meglio il mondo produttivo e in particolare la filiera meccanica, si organizzeranno anche incontri con testimonianze e visite aziendali e l'istituzione di un focus group che, associando docenti dell'istituto e rappresentanti delle imprese, collaborerà all'aggiornamento dell’offerta formativa e dei docenti stessi.

"Attraverso la sottoscrizione di questo accordo sarà sostenuto il passaggio degli studenti dalla nostra scuola alle imprese associate a Confindustria Toscana Nord - conclude il dirigente scolastico professor Paolo Cipriani -. L’esperienza dello studente in azienda potrà essere realizzata secondo quanto previsto dai tirocini Pcto per un importante numero di ore per ciascun anno scolastico. Grazie all’accordo, sarà garantita la co-progettazione, nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro sia dei percorsi formativi a scuola che in azienda”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus