Accordo fra Gida e Buzzi per l'utilizzo dei laboratori e la formazione di studenti e professori

La partecipata promuoverà corsi per allievi e insegnanti riguardo l'analisi delle acque, mentre la scuola metterà a disposizione i macchinari del laboratorio. Già partito il primo progetto all'interno dell'impianto di Baciacavallo

Gida e Buzzi insieme per la formazione e la lotta contro l'inquinamento. La scuola e la partecipata hanno firmato un accordo quadro che prevede da una parte la formazione degli insegnanti e dall'altra l'utilizzo dei macchinari dell'ex BuzziLab. "Questa è la cornice - ha spiegato il dirigente scolastico Alessandro Marinelli - all' interno poi attiveremo i singoli progetti, tra quelli che ci piacerebbe attuare anche una per la formazione di chi ha perso il lavoro, o per chi è già e ha bisogno di un'ulteriore specializzazione."

I chimici con competenza nell'analisi delle acque dei depuratori, infatti, è uno dei profili maggiormente richiesti. Intanto gli studenti del quinto anno che parteciperanno al progetto, potranno spendere la loro esperienza nel momento in cui si affacceranno al mondo del lavoro.

"Un accordo importante - ha spiegato Alessandro Brogi presidente di Gida - che a noi permette in parte di utilizzare il laboratorio del Buzzi, dall' altra offriamo formazione a docenti e studenti. E' già partito quello per l'analisi dei composti inquinanti delle aziende tessili all'interno dell impianto di Baciacavallo"

A maggio un accordo simile è stato firmato anche con il Pin, in quell' occasione era coinvolta anche la facoltà di medicina: "Il primo steep dei tre previsti - ha sottolineato Marinelli - si sta concludendo e riguarda la formazione dei nostri docenti che a loro volta poi trametteranno ai ragazzi le conoscenze".

Alla firma dell'accordo anche Matteo Biffoni in qualità di socio di Gida: "Un esempio di sinergia sul territorio tra due istituzioni importanti come il Buzzi e Gida con l'obiettivo comune di portare avanti le scelte green del distretto".

