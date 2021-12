13.12.2021 h 15:09 commenti

Accordo fra Buzzi e industriali, alternanza scuola lavoro anche nelle tintorie e nei finissaggi

Firmato un accordo quadro fra la scuola e Ctn che semplifica alcune procedure, permette la formazione dei docenti e rende più facile gli stage formativi estivi. Sarti: "Fra dieci anni mancheranno tecnici, commerciali e informatici. Il distretto offre grandi opportunità"

Accordo quadro fra il Buzzi e Confindustria Toscana Nord per velocizzare e semplificare i rapporto fra scuola e associazione, ma anche per intercettare le richieste formative delle imprese. Dalla prossima estate, ad esempio, il percorso alternanza scuola lavoro verrà realizzato anche nei finissaggi e nelle tintorie, mentre durante l'anno scolastico ai ragazzi saranno dati nozioni in più su questi due tipi di lavorazioni. Da quando non esiste più la specializzazione in chimica tintoria, alcune specificità si stanno perdendo, ma vengono comunque richieste dal mercato, e quindi si cerca di riparare con approfondimenti specifici. Inoltre, con la collaborazione degli industriali sono stai acquistati dei programmi Cad tessili uguali a quelli utilizzati nelle imprese, in modo da permettere ai ragazzi di imparare ad usarli mentre stanno ancora formandosi. "Oggi - spiega Maurizio Sarti presidente di Sistema Moda Ctn - il 60% dei nostri dipendenti ha oltre 45 anni, e il 9% oltre 60, questo vuol dire che fra dieci anni mancheranno molte figure professionali, dai tecnici, ai commerciali, agli informatici . Questo è il momento di mettere le basi per il futuro. Il nostro resta un distretto di serie A per la moda che dà ottime opportunità di lavoro, anche dal punto di vista remunerativo".

Intanto, i posti degli open day per le iscrizioni alla prima classe sono andati esauriti in poche ore e a gennaio si replicherà per i fuori lista. "Vogliamo offrire ai ragazzi una scelta consapevole - ha spiegato il dirigente scolastico Alessandro Marinelli - non abbiamo bisogno di aumentare il numero di iscritti, ma di avere futuri tecnici competenti e motivati". Numeri che comunque restano in crescita: nel 2014 gli studenti che al terzo anno si sono iscritti alla specializzazione tessile erano 217, cinque anni dopo gli studenti iscritti al corso "Tessile abbigliamento e moda" sono 256 suddivisi in dieci classi di tre sezioni. Un incremento che è iniziato anche con la realizzazione del progetto "E' di moda il mio futuro" (che continua a costituire uno dei progetti previsti dall' accordo firmato) stretto proprio fra Ctn e Buzzi per invogliare i ragazzi, e anche le ragazze a iscriversi alle specializzazioni tessili.