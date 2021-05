08.05.2021 h 13:19 commenti

Accordo fatto fra Regione e medici famiglia che potranno vaccinare gli over 60

Saranno gli interessati a contattare lo studio medico per fissare un appuntamento, tramite telefono oppure iscrivendosi all'agenda elettronica messa a disposizione dagli stessi dottori

Vaccinazioni dal medico di famiglia anche per gli over 60. E' stato firmato oggi, 8 maggio, l'accordo far la Regione e i sindacati Fimp e Fimmg, che prevede la possibilità per i pazienti ultra sessantenni di farsi vaccinare dal proprio medico.

Rispetto a quanto avvenuto per gli over 80, saranno gli interessati a contattare lo studio medico per fissare un appuntamento, tramite telefono oppure iscrivendosi all'agenda elettronica messa a disposizione dagli stessi dottori. Per chi ha già effettuato la prenotazione sulla piattaforma regionale c'è la possibilità di trasferirsi nella lista d'attesa del medico di famiglia, ancora da chiarire se il passaggio sarà automatico o dovrà essere autorizzato dall'interessato.

Questi gli accordi, ora la macchina deve essere messa in moto mai i tempi sono brevi e soprattutto i vaccini sono a disposizione, si potrà vaccinare in ambulatorio, per chi è attrezzato oppure al Pegaso dove restano a disposizione dei medici le postazioni.

"Un accordo - spiega Alessandro Benelli segretario Fimng Prato - che conferma ancora una volta il lavoro svolto dalla medicina di base. Credo che sia anche la strada più veloce per continuare nella campagna di vaccinazioni, ci sono 180 medici a disposizione che conoscono perfettamente i loro pazienti e le eventuali patologie".

Ai vaccinati verrà rilasciato su richiesta anche il certificato di avvenuta vaccinazione, uno delle tre condizioni per avere il green pass. In alternativa il documento è scaricabile dal fascicolo sanitario personale.