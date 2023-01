25.01.2023 h 10:09 commenti

Accoltellò un giovane e lo ridusse in fin di vita, 25enne arrestato in Spagna dopo tre mesi di ricerche

L'accusa: tentato omicidio. Il fatto, avvenuto a Carmignano, risale a ottobre dello scorso anno. Movente dell'aggressione, secondo le indagini, una contesa amorosa. L'aggressore si nascondeva in un piccolo centro a 70 chilometri da Barcellona. Decisivo il lavoro dei carabinieri di Prato

Lo cercavano da più di tre mesi dopo il tentato omicidio di un ragazzo di appena 18 anni, accoltellato e ridotto in fin di vita nei giardini del Ceppo a Carmignano ( leggi ). L'aggressore, un 25enne, albanese come la vittima, è stato rintracciato e arrestato in Spagna, in un piccolo centro ad una settantina di chilometri da Barcellona. A scovarlo sono stati i carabinieri di Prato: le indagini del Nucleo operativo hanno consentito alla polizia spagnola di arrestare il giovane dopo un'irruzione nella casa nella quale si nascondeva. Il venticinquenne, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti, era finito subito nel mirino dei carabinieri chiamati a indagare sul tentato omicidio, avvenuto la sera del 9 ottobre. Il movente, secondo gli investigatori, sarebbe passionale, legato cioè ad una presunta contesa amorosa. Il diciottenne rimase vittima di un agguato: diverse le coltellate inferte dall'aggressore all'addome e al collo. Le condizioni del giovane apparvero subito molto gravi e solo un lungo e delicato intervento chirurgico gli salvò la vita.Le indagini presero subito la strada giusta anche grazie alle telecamere installate nella zona. Il venticinquenne si rese immediatamente irreperibile tanto che fu emesso un provvedimento di cattura internazionale, eseguito nelle ultime ore dalle autorità spagnole grazie al lavoro decisivo fatto dai carabinieri di Prato. L'albanese, al termine delle procedure, sarà estradato in Italia per rispondere di tentato omicidio.