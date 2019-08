E' ricoverato in prognosi riservata il 45enne di origine cinese accoltellato questa notte in via Pistoiese. I contorni della vicenda sono ancora da definire. Potrebbe trattarsi di una discussione nata al ristorante e poi degenerata. La polizia, coordinata dal sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, è a lavoro per ricostruire i fatti e individuare il responsabile.

L'allarme al 118 è scattato poco dopo mezzanotte grazie a una segnalazione giunta al 113 sulla presenza di una persona sanguinante in via Pistoiese tra il bar Scalino e piazzetta Unicredit, in un tratto costellato da ristoranti cinesi dove la vittima avrebbe trascorso la serata. Una volta sul posto il personale sanitario ha constatato che il 45enne presentava ferite d'arma da taglio all'addome. E' stato portato all'ospedale in codice rosso. Ora è ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Non appena le sue condizioni lo permetteranno saranno prese le impronte digitali per identificarlo.

La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sta ascoltando alcuni testimoni.

Secondo quanto ricostruito fino a ora, l'uomo ha cenato con la moglie, una connazionale in stato di gravidanza e clandestina, a un ristorante cinese di via Pistoiese. L'aggressore, uno solo, sarebbe stato tra i presenti nel locale e lo avrebbe raggiunto e accoltellato una volta fuori. Potrebbe trattarsi di un semplice diverbio poi finito nel peggiore dei modi.