25.01.2021 h 18:11 commenti

Accoltellato in pieno giorno a due passi da piazza Duomo: grave un 20enne

Il giovane è stato ferito con almeno due coltellate. Soccorso dall'ambulanza del 118, è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto la polizia che sta svolgendo le indagini

Un giovane di 20 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di oggi, 25 gennaio, mentre si trovava all'incrocio tra via Magnolfi e via Cironi, a due passi da piazza Duomo. Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato trasferito in codice rosso in ospedale, dove i medici lo hanno ricoverato in gravi condizioni. La vittima è un giovane di nazionalità albanese e sarebbe stato raggiunto da almeno due coltellate: una alla coscia, l'altra alla regione lombare. Il grave fatto di sangue è avvenuto intorno alle 16.30 e sul posto è intervenuta la polizia, che ora sta conducendo le indagini per ricostruire l'accaduto.

Il ferito, seppur grave, è rimasto cosciente e adesso sarà sentito dai poliziotti. Il ferimento potrebbe essere avvenuto al culmine di una lite degenerata, ma sulla dinamica ancora non sono state fornite notizie ufficiali.