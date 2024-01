15.01.2024 h 14:01 commenti

Accoltellato, picchiato e rapinato in piazza Mercatale

E' successo sabato sera poco dopo le 22, grave un pakistano di 35 anni a cui è stato rubato il portafoglio e il cellulare. Sul posto anche la polizia scientifica e un'ambulanza della Pubblica Assistenza inviata dal 118

Ferito alla testa con un coltello in pieno centro per rubargli il cellulare e il telefonino. E' successo sabato sera 13 gennaio poco dopo le 22, quando un pakistano di 35 anni è stato aggredito in strada da alcuni connazionali.

L'uomo, che ha riportato anche la frattura del perone, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Santo Stefano, non è in pericolo di vita, da un'ambulanza della Pubblica Assistenza. Sul posto sono intervenute le volanti e la polizia scientifica. Gli agenti hanno ritrovato, poco distante dal luogo in cui è avvenuta la rapina, il coltello ancora insanguinato utilizzato dai rapinatori. Sono state anche acquisite le immagini delle telecamere della zona per cercare di identificare i responsabili.