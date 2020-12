18.12.2020 h 10:44 commenti

Accoltellato dopo la lite: è in prognosi riservata. La polizia arresta il feritore

Il grave fatto di sangue è avvenuto nel pomeriggio di ieri in via Pistoiese, all'altezza della galleria commerciale. Tutto sarebbe nato da un banale alterco presto degenerato con la vittima che avrebbe colpito il rivale con un pugno per poi essere ferito al fianco con una coltellata

E' stato accoltellato al fianco da un connazionale al culmine di una lite, scoppiata ieri pomeriggio 17 dicembre, in via Pistoiese, all'altezza della galleria commerciale. La vittima è un cittadino cinese di 45 anni, subito trasferito in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico con i medici che si sono riservati la prognosi. Il feritore, invece, è un cinese di 57 anni, irregolare in Italia e già colpito da un decreto di espulsione emesso lo scorso aprile. E' stato bloccato e arrestato dai poliziotti della Volante, intervenuti verso le 17.30 di ieri su richiesta dei sanitari del 118, che intanto stavano soccorrendo il ferito. E' stato proprio quest'ultimo ad indicare chi lo aveva colpito. Il 57enne non si era allontanato e aveva ancora con sé l'arma, un grosso coltello da cucina. Dai primi accertamenti effettuati dalla polizia, sembra che la lite sia nata per futili motivi. La vittima avrebbe parcheggiato la sua bicicletta vicino al giaciglio dove il 57enne, che è senza dimora, stava riposando. Ne è nata una discussione ben presto degenarat con la vittima che avrebbe colpito il rivale con un pugno al volto. A questo punto il 57enne avrebbe estratto il grosso coltello e inferto un fendente al fianco del connazionale. Il feritore è stato quindi arrestato per il reato di tentato omicidio e portato al carcere della Dogaia.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus