Litiga con un conoscente, lo accoltella e poi fugge

E' successo ieri sera a Montemurlo. L'accoltellatore è stato identificato ma risulta irreperibile. Deve rispondere di lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere

E' finita a coltellate la lite scoppiata ieri sera a Montemurlo nel quartiere di Fornacelle tra due conoscenti del posto. I motivi alla base della violenza non sono ancora stati chiariti ma i carabinieri della Tenenza di Montemurlo sono riusciti a identificare l'aggressore che dopo i fendenti inferti al rivale con un piccolo coltello a serramanico, è fuggito via. Si tratta di un 37enne che al momento risulta irreperibile. Deve rispondere di lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere. Il ferimento secondo quanto riferito dai carabinieri sarebbe avvenuto all'interno di un'abitazione, mentre da altre testimonianze sembra essere successo in strada in viale Fratelli Rosselli.

La vittima ha 45 anni. Fortunatamente le coltellate che ha ricevuto non ne hanno messo a rischio la vita ma è comunque ricoverato in osservazione all'ospedale di Prato per una ferita che in parte ha interessato un polmone. L'uomo non avrebbe spiegato i motivi del litigio con il 37enne.



