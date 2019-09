26.09.2019 h 10:35 commenti

Accoltellato da un rapinatore mentre è fermo al semaforo: grave un 58enne

L'uomo è un pratese che stanotte si trovava a Firenze quando è stato aggredito e colpito due volte al petto e una alla schiena. Indagano i carabinieri per ricostruire cosa è accaduto e risalire all'aggressore

E' stato accoltellato mentre si trovava fermo ad un semaforo di Firenze. In quella che potrebbe essere stata una tentata rapina. La vittima è un uomo pratese di 58 anni, soccorso verso l'1.30 di stanotte 26 settembre in via Luder. L'uomo ha ricevuto due coltellte al petto e una alla schiena. Era cosciente quando sono arrivati i carabinieri e il 118: è grave ma non è considerato in pericolo di vita.

Ha detto ai soccorritori che poco prima aveva subito una tentata rapina mentre era fermo ad un semaforo in via Pistoiese. Uno sconosciuto, a bordo di motorino, si era accostato alla sua auto e, dopo aver chiesto una sigaretta, aveva tentato di portar via la borsa. Il pratese ha reagito ed è stato accoltellato per poi scappare. La vittima, rimasta sempre cosciente, ha raggiunto con la propria autovettura il distributore carburanti Befyn in via Luder, da dove ha chiamato il 118.

Sul posto, dopo il primo intervento del Nucleo Radiomobile, è intervenuto personale del Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze e della Stazione di Peretola, oltre a personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale per i rilievi. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e per l'individuazione dell'aggressore.