28.11.2018 h 19:16 commenti

Accoltellato da due persone mentre è nel suo studio al Macrolotto Uno: grave consulente

Il fatto di sangue è avvenuto nel tardo pomeriggio. Il ferito colpito al torace al culmine di una lite degenerata. Sul posto i carabinieri che stanno cercando gli aggressori

Grave fatto di sangue in via dei Fossi al Macrolotto Uno. Un cinese di 25 anni, socio di uno studio di consulenza, è stato accoltellato al torace da due persone, che poi sono fuggiti, lasciandolo in un lago di sangue. L'uomo è grave ed è stato soccorso dal 118 in codice rosso.

E' successo intorno alle 18.30 di oggi, mercoledì 28 novembre. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno iniziato le ricerche degli aggressori. Si tratterebbe di un italiano e un albanese. Secondo quanto appreso, il ferimento sarebbe scaturito al culmine di una discussione per motivi d'affari. I carabinieri hanno ascoltato le testimonianze dei testimoni dell'aggressione, che sarebbe iniziata all'interno dello studio per poi proseguire fuori. Nella zona ci sono molte telecamere e i militari hanno acquisito le immagini. Importanti informazioni potranno essere date dalle vittima che sicuramente conosce gli aggressori.