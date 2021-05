12.05.2021 h 13:33 commenti

Accoltellato allo stomaco con un taglierino al culmine di una lite

E' successo ieri sera al Soccorso. Protagonisti un gruppetto di nordafricani. A finire in ospedale in codice rosso un ragazzo di 26 anni. Indaga la polizia

E' stato accoltellato allo stomaco con un taglierino da un connazionale che è fuggito subito dopo. E' successo ieri sera, 11 maggio, attorno alle 19.30, al Soccorso e precisamente tra via Trieste e via Palermo.

Il ferito, portato al Santo Stefano in codice rosso ma non in pericolo di vita, è un 26enne di origine marocchina, pregiudicato e clandestino. Per i sanitari la prognosi è di 30 giorni.

Sul posto è sopraggiunta la polizia che anche grazie a un testimone, è vicina all'identificazione dell'aggressore. La ferita d'arma da taglio è stata inferta al culmine di un alterco tra connazionali, sembra per futili motivi. La vittima è stata segnalata all’autorità giudiziaria poiché inottemperante al divieto di dimora

Edizioni locali collegate: Prato

