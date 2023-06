01.06.2023 h 12:52 commenti

Accoltellato alla schiena e a un braccio dal coinquilino

Il grave fatto di sangue è successo ieri sera in via Protche. La polizia nel giro di poco ha arrestato il presunto feritore, trovato ancora in possesso di un coltello da cucina. Il ferito è stato ricoverato in ospedale e non è in pericolo di vita

Un 31enne pakistano è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato ieri sera 31 maggio, intorno alle 21.30 a Prato in via Protche. La polizia successivamente ha ritracciato e arrestato per lesioni gravi il presunto aggressore: si tratta di un 27enne anche lui pakistano che negli ultimi tempi avrebbe diviso la dimora con la vittima. E' accusato di lesioni personali aggravate e si trova chiuso alla Dogaia in atesa della convalida dell'arresto. La polizia è stata allertata dal 118 che aveva soccorso il 31enne, ferito alle braccia e alla schiena: l'uomo, portato in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico e, seppur non in pericolo di vita, ha riportato una prognosi di 30 giorni. Raccolte informazioni da alcuni testimoni, e grazie anche a elementi forniti dalla vittima, gli investigatori si sono messi alla ricerca del 27enne, trovato poi in piazza Duomo. Quando è stato fermato il giovane aveva un coltello da cucina che si ritiene possa essere l'arma usata per l'aggressione del connazionale.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus