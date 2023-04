26.04.2023 h 11:37 commenti

Accoltellato alla gola, ventenne rischia di non poter più parlare

L'episodio è avvenuto al Macrolotto 2 lo scorso febbraio ma fino ad ora non era trapelato niente. La polizia sta ancora cercando il feritore. Da ricostruire il movente della feroce aggressione

Rischia la definitiva paralisi delle corde vocali l'operaio cinese di 20 anni accoltellato nella zona del Macrolotto 2. Un agguato in piena regola, avvenuto lo scorso 22 febbraio ma del quale si è avuto notizia solo ora. Un connazionale della vittima è ricercato con l'accusa di essere l'aggressore. Una storia dai contorni non chiarissimi alla cui origine, stando alle poche notizie trapelate, ci sarebbero motivi sentimentali.

La procura, che coordina le indagini della polizia, procede per tentato omicidio. Il ventenne è rimasto a lungo ricoverato all'ospedale fiorentino di Careggi dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ricucire le corde vocali tranciate dalle coltellate.

La ricostruzione dei fatti è lacunosa. Pare che l'aggressore sia arrivato da Massa convinto di trovare la fidanzata che qualche giorno prima, forse in seguito all'ennesimo maltrattamento, lo aveva lasciato. L'uomo sarebbe andato a cercare la ragazza nella ditta gestita dai suoi familiari. Qui, non si capisce se per uno scambio di persona o per una folle e incontrollabile rabbia, sarebbe salito su un furgone dell'azienda e avrebbe costretto il giovane operaio, anche lui appena salito, a spostarsi di qualche centinaio di metri. Fino a questo punto ci sarebbero elementi a sostegno della ricostruzione. Il ventenne è stato trovato in un lago di sangue in via dei Confini, fuori dal furgone. A dare l'allarme sono stati alcuni pakistani che passavano in bicicletta. Le testimonianze dei titolari dell'operaio avrebbero subito indirizzato il lavoro degli investigatori facendo escludere l'aggressione a scopo di rapina, pista imboccata dopo il ritrovamento del giovane in fin di vita. L'operaio potrebbe essere stato scambiato per un parente della ragazza oppure, magari all'oscuro di tutto, potrebbe non aver dato le informazioni che l'aggressore cercava.

Il giovane, dopo essere rimasto a lungo in coma, ha mostrato qualche segno di ripresa ed è stato trasferito da Careggi all'ospedale di Prato. Non parla e forse non parlerà più.

Le indagini sono in corso.



