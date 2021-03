23.03.2021 h 09:06 commenti

Accoltellato all'addome mentre è nel pronto moda, gravissimo un 40enne

L'uomo è stato ferito da due persone nel pomeriggio di ieri in via Traversa Il Crocifisso. Soccorso in codice rosso dal 118 e trasportato d'urgenza in ospedale. Le indagini sono dei carabinieri

Grave fatto di sangue, nel pomeriggio di ieri 22 marzo, in un pronto moda di via Traversa il Crocifisso. Un uomo di 40 anni, di nazionalità cinese, è stato ferito gravemente con una coltellata che l'ha raggiunto all'addome. E' successo poco dopo le 17 e la vittima è stata soccorsa in codice rosso e trasferita d'urgenza al Santo Stefano, dove i sanitari si sono riservati la prognosi. Sul posto si sono subito recati i carabinieri, che hanno iniziato le indagini per ricostruire l'accaduto. Sarebbero stati due gli aggressori, fuggiti subito dopo il fatto, ma ancora non è chiaro il contesto in cui è maturato il ferimento. Da accertare, in particolare, se si sia trattato di una lite degenerata oppure di un vero e proprio agguato premeditato. A quanto sembra il ferito si sarebbe trovato nel pronto moda in maniera occasionale, visto che non risulta essere tra i dipendenti e nemmeno tra i titolari. I militari stanno aspettando di poter interrogare l'uomo, appena i medici daranno l'ok, in modo da poter raccogliere ulteriori informazioni.

