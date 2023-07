09.07.2023 h 19:15 commenti

Accoltellato al torace e al collo al culmine di una lite, è grave

È successo nella tarda mattinata di oggi in via Roma. Il ferito è un 22enne ed è stato portato d'urgenza al pronto soccorso. Sul posto intervenuta la polizia

Un giovane centrafricano di 22 anni è stato ferito gravemente al torace e al collo al culmine di una lite scoppiata, poco prima delle 13 di oggi, in via Roma. A colpirlo sarebbe stato un sudamericano, usando un'arma da taglio. Il giovane ferito è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e portato d'urgenza in ospedale dove i sanitari del pronto soccorso lo hanno trattato in codice rosso. In via Roma sono intervenute le Volanti della polizia e gli agenti hanno subito interrogato le persone che hanno assistito alla lite e poi al ferimento.

Edizioni locali collegate: Prato

