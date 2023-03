03.03.2023 h 15:01 commenti

Accoltellata in via Ciabatti, c'è un fermo: aggressione di natura personale

La 48enne ferita alla gola è ancora ricoverata in prognosi riservata al Santo Stefano. Il tentato omicidio avvenuto non per una rapina ma in un contesto familiare

Sarebbe maturato in ambito personale il grave fatto di sangue avvenuto ieri mattina all'alba in via Ciabatti, con una donna cinese di 48 anni accoltellata al collo e ridotta in fin di vita. Nel giro di poche ore gli investigatori della Squadra Mobile di Prato hanno imboccato con decisione questa pista, scartando quella dell'aggressione per rapina. Sarebbe stato anche effettuato un fermo, disposto dal sostituto procuratore Alessia La Placa, con un connazionale della vittima, forse il compagno, bloccato a Brescia, mentre cercava di scappare. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio: le modalità dei fendenti inferti alla gola e il tipo di ferita, lasciano trasparire l'intento di uccidere.. Intanto la donna resta ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Stefano, dove ieri mattina è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla gola. La prognosi resta riservata, anche se i medici si dicono fiduciosi sulle sue possibilità di salvarsi. Naturalmente gli investigatori non hanno ancora potuto ascoltare la donna, la cui testimonianza sarà fondamentale per ricostruire quanto avvenuto ieri mattina e, soprattutto, accertare il movente della brutale aggressione.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus