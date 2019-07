30.07.2019 h 11:25 commenti

Accoltellata dalla suocera al culmine di una discussione, intervento della polizia

La vittima è una donna di 39 anni. La suocera, 60 anni, è stata denunciata e subito trasferita al Centro di permanenza per il rimpatrio a Roma perché senza permesso di soggiorno

Ha litigato con la nuora e l'ha ferita con una coltellata ad una mano. La violenta lite in famiglia è degenerata e solo l'intervento della polizia ha evitato ulteriori conseguenze. La vittima è una cinese di 39 anni che se l'è cavata con le cure dei sanitari del 118 , mentre la suocera, una sessantenne clandestina, sarà rimpatriata. La discussione è scoppiata ieri, lunedì 29 luglio, intorno alle 10.20 in un appartamento in via Santa Trinita occupato da una famiglia cinese. Nuora e suocera sono passate dalle parole ai fatti. La trentanovenne è stata ferita con un coltello da cucina che i poliziotti hanno sequestrato. Identificata, la sessantenne è risultata priva del permesso di soggiorno e per questo motivo, dopo essere stata denunciata per lesioni personali aggravate, è stata immediatamente accompagnata al Centro di permanenza per il rimpatrio di Roma da dove sarà fatta tornare in Cina.



