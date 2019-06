06.06.2019 h 11:20 commenti

Accoltellamento tra cinesi alle Cascine di Tavola, blitz dei carabinieri con una decina di arresti

La violenta aggressione risale a luglio dello scorso anno. A dare la notizia è stato il ministro Salvini: "Nessuna tolleranza per i delinquenti: la loro pacchia è finita". Ma l'operazione è ancora in corso e non tutte le ordinanze sono state eseguite

Almeno una decina gli arresti che i carabinieri di Prato stanno eseguendo dall'alba di oggi, giovedì 6 giugno, nell'ambito dell'inchiesta sullo scontro tra bande che la scorsa estate, a luglio, culminò in un'aggressione in pieno giorno nell'area parcheggio antistante il parco delle Cascine di Tavola, sul lato di via Traversa del Crocifisso. Tre le persone che rimasero ferite sotto gli occhi atterriti dei frequentatori del parco e tra loro molti bambini. A dare notizia dell'ondata di arresti è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha detto: “Grazie ai carabinieri, nessuna tolleranza per i delinquenti: per loro la pacchia è finita”. In realtà ad ora solo tre delle ordinanze sarebbero state eseguite. Tra queste anche il titolare di un albergo nella zona del Macrolotto Uno. Negli ambienti investigativi non si nasconde un po' di fastidio per la l'anticipazione data dell'operazione quando ancora gran parte delle ordinanze dovevano essere eseguite.

L'inchiesta della procura, coordinata dai sostituti Lorenzo Gestri e Gianpaolo Mocetti, avrebbe accertato che a scatenare la violenta lite fu un regolamento di conti nell'ambito del controllo della prostituzione. I gruppi rivali si fronteggiarono con pistole e coltelli. A ripercorrere quei momenti di terrore è stato proprio il ministro Salvini che ha anticipato il lavoro che i carabinieri stanno facendo in queste ore per eseguire le ordinanze di custodia cautelare. Quattro o cinque i colpi di pistola che furono esplosi ma nessuno indirizzato alle tre vittime sulle quali, all'ospedale, i sanitari riscontrarono ferite da taglio. Due si recarono al pronto soccorso da soli mentre un altro fu abbandonato sanguinante in via Fiorentina e successivamente i tre ferimenti furono collegati all'aggressione delle Cascine di Tavola.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus