20.09.2019

Accoltellamento in piazza Stazione per una sigaretta negata, arrestato 36enne

E' successo questa notte. Protagonisti due stranieri aggrediti da un italiano. Sul posto la polizia e il personale medico inviato dal 118

Ci sarebbe una sigaretta negata dietro l'accoltellamento avvenuto questa notte, 20 settembre, in piazza Stazione tra un italiano e due stranieri. A colpire sarebbe stato proprio il trentaseienne della provincia di Prato, pregiudicato e destinatario di un foglio di via con divieto di far ritorno nel Comune di Prato per tre anni. Sul posto è intervenuta la polizia.

Utilizzando un coltello a serramanico, l'uomo ha aggredito un venticinquenne del Gambia, clandestino e con precedenti per spaccio, che gli avrebbe rifiutato una sigaretta. Lo ha colpito alla spalla e al braccio destro con ferite superficiali che poi i medici del pronto soccorso di Prato hanno giudicato guaribili in 10 giorni. In suo aiuto è intervenuto un coetaneo del Senegal, regolare ma con precedenti per reati in materia di immigrazione, che ha disarmato il 36enne ferendosi alla mano e al braccio sinistro lievemente. Cure sanitarie anche per l'aggressore che ha una prognosi di 21 giorni per la ferita che ha riportato a un dito della mano destra durante la colluttazione. L'uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma e dai futili motivi. E' stato denunciato anche inosservanza del foglio di via obbligatorio. Comparirà davanti al giudice nelle prossime ore. Nel frattempo si trova nelle camere di sicurezza della questura.