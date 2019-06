04.06.2019 h 13:23 commenti

Accoltellamento in centro storico, ferito macellaio. I carabinieri bloccano il responsabile

E' successo stamani tra piazzetta Lippi e via Tintori. Lo scontro è tutto interno alla comunità nordafricana a cui appartiene anche il titolare della macelleria ferito da un connazionale con un suo coltello da lavoro

Momenti di paura questa mattina, 4 giugno, nel cuore del centro di Prato. Un violento scontro tra due marocchini è sfociato in un accoltellamento che ha coinvolto anche il macellaio nordafricano che lavora all'interno di un negozio di alimentari in via Tintori e che è stato ferito con uno dei suoi coltelli da lavoro. L'uomo è stato colpito a una mano ed è stato poi accompagnato in ospedale in codice verde.

A mettere fine a questo brutto episodio sono stati i carabinieri che attorno alle 12.30 sono riusciti a rintracciare il presunto colpevole, datosi alla fuga subito dopo i fatti. L'uomo, fermato in piazza Duomo, è stato portato al comando provinciale dei carabinieri di Prato per gli accertamenti del caso al termine dei quali è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni. Ha 47 anni, è clandestino e ha svariati precedenti tra cui droga e rissa.

Le telecamere di pubblica sicurezza di piazzetta Lippi e dintorni hanno aiutato i militari a ricostruire la dinamica dei fatti. Attorno alle 10.30 il 47enne ha avuto un violento litigio con un connazionale nei pressi del bazar etnico tra piazzetta Lippi e via Tintori. Al culmine della discussione è entrato infuriato nel negozio e ha afferrato due coltelli dal reparto macelleria. Il responsabile ha tentato di bloccarlo ma per tutta risposta si è preso una coltellata alla mano. Il 47enne è fuggito via con uno dei coltelli. Dopo una serrata caccia all'uomo, i carabinieri lo hanno trovato in piazza Duomo, a pochi passi dal luogo dove è avvenuto l'episodio. La maglietta gialla sporca di sangue è un'ulteriore testimonianza del suo coinvolgimento. L'arresto dovrà essere convalidato nelle prossime ore.