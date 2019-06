09.06.2019 h 06:59 commenti

Accoltellamento alle Cascine, uno dei sette ricercati si è presentato al comando dei carabinieri

È tra i cinque cinesi per cui la Procura ha chiesto divieto o obbligo di dimora. Ancora ricercati i due destinati al carcere

Scende a sei il numero dei cinesi ricercati nell'operazione dei carabinieri di Prato legata al grave accoltellamento avvenuto alle Cascine di Tavola il 4 luglio 2018 tra bande orientali armate di pistole, coltelli e bastoni. Ieri mattina, 8 giugno, uno dei coinvolti infatti, si è presentato spontaneamente al comando provinciale di Prato accompagnato dal suo avvocato. È uno dei cinque indagati per cui sono state chieste misure cautelari più leggere, obbligo o divieto di dimora. Restano due invece i cinesi ricercati su cui pende l'ordinanza di carcerazione. Intanto emergono nuovi particolari dell'indagine. La svolta è arrivata dalle intercettazioni ambientali effettuate nella stanza dell'ospedale dove era ricoverato il ferito più grave dello scontro, abbandonato sanguinante in via Fiorentina. Incrociando quanto detto da amici e parenti attorno al letto del paziente, è stato incrociato con le immagini della videosorveglianza pubblica della zona fino a individuare i 10 coinvolti, sette uomini e tre donne di cui sei clandestini, accusati di rissa aggravata dall'uso delle armi e lesioni. Tra loro c'è il gestore del Luxury hotel di via Paronese, ora in carcere. A scatenare lo scontro tra bande al parco di Tavola il controllo della prostituzione di alto bordo. L'operazione è scattata giovedì 6 giugno, anticipata prima della sua conclusione dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Una fuga in avanti poca gradita da Procura e carabinieri.

