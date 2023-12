25.12.2023 h 15:47 commenti

Accoltella la moglie durante una lite in strada, 35enne in manette per tentato omicidio

E' successo ieri in via Strozzi. Sul posto la polizia e il 118. La donna, soccorsa dai passanti, è stata operata d'urgenza. Ora è in prognosi riservata

Durante una lite avrebbe colpito all'addome la moglie con un'arma da taglio, per questo un 35enne è stato arrestato. La donna, operata a causa delle gravi lesioni riportate all'addome, è in prognosi riservata. E' accaduto ieri sera, 24 dicembre, in via Strozzi. Sul posto è intervenuta la polizia. La donna, poco più che ventenne, cinese, regolare sul territorio nazionale, secondo quanto spiegato in una nota dalla questura, è stata "soccorsa in strada da alcuni passanti ai quali riferiva di essere stata colpita dal marito a seguito di una lite".

L'uomo, di circa 35 anni, cinese, irregolare sul territorio nazionale è stato prontamente rintracciato e fermato dal personale della questura con ancora "segni evidenti di sangue sul giubbotto, sulle scarpe e le mani". Il 35enne, arrestato per il reato di tentato omicidio e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato rinchiuso nel carcere della Dogaia.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus