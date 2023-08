07.08.2023 h 10:46 commenti

Accoltella il compagno al culmine di una violenta lite in casa

E' successo nella prima serata di ieri in via Fra Bartolomeo. L'uomo, colpito al braccio sinistro, non è grave. La polizia ha denunciato per lesioni aggravate una 41enne

Ha accoltellato al braccio il compagno al culmine di una violenta lite, andata in scena verso le 21 di ieri sera, domenica 6 agosto, in un appartamento di via fra Bartolomeo. Protagonista una coppia di 41enni. E' finita con lui portato all'ospedale con una ferita al braccio sinistro e con lei denunciata dalla polizia per lesioni aggravate. L'intervento del 118 e delle Volanti è scattato dopo l'allarme dato dai vicini di casa che segnalavano una violenta lite all'interno dell'appartamento, con urla. trambusto e anche una bottiglia vista volare dalla finestra. Soccorritori e agenti hanno trovato l'uomo mentre stava cercando di tamponarsi la ferita al braccio, mentre la donna sembrava in stato di shock. I due hanno fornito versioni discordanti: secondo lui sarebbe stata la compagna in preda ad un raptus ad aggredirlo, mentre la donna ha detto di essersi difesa dopo essere stata presa a schiaffi. Per fortuna la ferita al braccio non era grave e il 41enne, dopo essere stato medicato al pronto soccorso, è stato dimesso.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus