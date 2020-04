03.04.2020 h 11:56 commenti

Accoltella il cognato in mezzo alla strada e scappa ma viene trovato e arrestato dai carabinieri

E' successo ieri sera a San Giusto, in via di Reggiana. Il 48enne, che deve rispondere di tentato omicidio, ha usato un coltello da cucina

Ha accoltellato il cognato in strada con un coltello da cucina ed è poi scappato ma è stato trovato e arrestato dai carabinieri di Iolo per tentato omicidio.

E' successo ieri sera, 2 aprile, in via di Reggiana al villaggio Gescal. Protagonista un cittadino pratese di 48 anni e il parente di 42anni, entrambi pregiudicati.

I motivi del litigio, poi degenerato nell'accoltellamento, non sono ancora chiari. Lo scontro è iniziato attorno alle 20. Al culmine della discussione, il 48enne ha estratto un coltello da cucina ed ha colpito alla schiena ed al torace l'avversario, per poi scappare via. Il ferito è stato soccorso e medicato dal personale del 118 ma le ferite non sono risultate gravi tanto che l'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Iolo insieme ai colleghi del Radiomobile e del Nucleo Investigativo. In breve è stato risolto il caso. I militari infatti hanno rintracciato il 48enne nascosto nel vano scale condominiale della propria abitazione. Ora, l’arrestato è nel carcere della Dogaia a disposizione dell’autorità giudiziaria.