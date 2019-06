20.06.2019 h 17:15 commenti

Accolte tutte le domande per gli asili nido comunali a Montemurlo

Sono stati inseriti in graduatoria 53 bambini dai due ai tre anni, 37 sono stati ammessi nei nidi comunali, mentre 16 hanno trovato posto in nidi privati convenzionati

Il Comune di Montemurlo è riuscito a dare una risposta a tutte le famiglie che avevano fatto domanda per iscrivere i propri figli agli asili nido. In tutto sono stati inseriti in graduatoria 53 bambini dai 12 ai 36 mesi, di questi 37 sono stati ammessi nei nidi comunali Tatabadà di via Rosselli a Montemurlo e al Piccino Picciò di Oste, mentre 16 bambini hanno trovato posto in nidi privati convenzionati, che garantiscono cioè alle famiglie le stesse tariffe e gli stessi standard di qualità previsti per le strutture pubbliche.

"Crediamo - sottolinea l'assessore alle politiche dell'infanzia, Antonella Baiano - che il sostegno alle famiglie debba partire dai servizi essenziali che consentono, soprattutto alle madri lavoratrici, di non perdere il proprio posto di lavoro, ma di poter conciliare i tempi di cura con quelli di lavoro".

Rimangono fuori dalla graduatoria le domande relative a bambini che ancora non hanno compiuto 12 mesi che potranno frequentare i nidi privati convenzionati che hanno riservato “posti bambino”.

Per avere maggiori informazioni o chiarimenti è sempre possibile contattare l'ufficio pubblica istruzione del Comune tel. 0574-558562 oppure 0574-558560.



