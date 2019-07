01.07.2019 h 12:52 commenti

Accoglienza migranti, solo in tre partecipano al bando. A settembre rischio emergenza per oltre trecento posti

La Croce Rossa Italiana, l'Onlus Aurora e la Cooperativa Eccoci potranno assistere un massimo di 122 persone, ma i richiedenti asilo sul territorio al momento sono 448. A settembre scade la convenzione con la Fondazione Santa Rita e Pane&Rose

a.a.

Entro settembre, se non sarà trovata una soluzione, 326 richiedenti asilo politico potrebbero nonavere più una struttura ad accoglierli a Prato. E’ scaduto a fine giugno il bando della Prefettura per presentare offerte di accoglienza e, contrariamente al passato, questa volta sono state poche le adesioni: per la sezione che prevede fino a 50 posti letto hanno partecipato e vinto la Croce Rossa Italiana con 22 posti, la cooperativa Eccoci e l’Onlus Aurora con ciascuna 50 posti. Deserta quella per offerte comprese fra i 50 e i 300 posti.Ad oggi, nelle strutture del Fondazione Santa Rita e di Pane e Rose, sono accolte 448 persone a cui è garantita l’assistenza fino a settembre. Le due associazioni infatti, non hanno partecipato al bando, ma gli è stata concessa una proroga proprio in attesa dei risultati del bando pubblicato dalla Prefettura.Il problema si porrà a settembre, quindi, quando saranno garantiti solo 122 posti. Il rischio è di avere oltre trecento persone senza più nessun tipo di assistenza.“Non abbiamo fatto nessuna proposta – ha ribadito Roberto Macrì presidente della Fondazione Santa Rita – perché non ci convincevano le modalità: viene sminuito il servizio, ad esempio diminuiscono le ore di lingua italiana ed è previsto un solo operatore ogni 50 persone. Non è quindi una questione economica, ma proprio di sostanza del servizio offerto”.Il bando, tra le altre richieste, impone anche l’uso di lenzuola e tovaglie monouso, che i pasti vengano consegnati da ditte esterne, il tutto nell’ottica di controllare meglio le spese. Dalla Prefettura, per ora, fanno sapere che non sono previsti altri bandi, anche se ci potrebbero essere alcune variazioni dei numeri visto che gli arrivi sono in netta diminuzione e, nel frattempo, per qualcuno potrebbe concretizzarsi il percorso verso lo Sprar.La Croce Rossa accoglierà i richiedenti nella propria sede in via dei Ciliani, la Cooperativa Eccoci invece in viale della Repubblica (20), in via Bligny (14) in via Lorena a Poggio a Caiano (6) e in via Carmignanese (10).Per l’Onlus Aurora, invece l’accoglienza sarà spalmata su via Malpighi (22 posti), via Masaccio (18) e in via Bolognese nel comune di Cantagallo (10 posti).