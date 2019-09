21.09.2019 h 09:31 commenti

Accoglienza migranti, quattrocento persone entro fine mese potrebbero non avere più un tetto

Il 30 settembre scade la proroga concordata fra fondazione Santa Rita, cooperativa Pane e Rose e prefettura. Scaduto anche il secondo bando per l'assegnazione di 50 posti in piccole strutture

a.a.

Quattrocento richiedenti asilo ospitati nelle strutture della fondazione Santa Rita e in quelle della cooperativa Pane e Rose, fra dieci giorni potrebbero trovarsi a vivere sotto un ponte creando non solo un'emergenza umanitaria ma anche sociale.Il 30 settembre, infatti, scade la proroga per il bando dell'accoglienza e le due associazioni non hanno partecipato a quello nuovo ( leggi ). In realtà la cooperativa Aurora, la Croce Rossa di Prato e la cooperativa Eccoci hanno vinto il bando per la gestione totale di centoventidue posti letto suddivisi in più appartamenti, ma le proposte abitative devono essere sottoposte ai controlli di Asl, figili del fuoco e Municipale e quindi i tempi sono ancora lunghi.Il 5 settembre è scaduto anche il nuovo bando per l'aggiudicazione di cinquanta posti suddivisi in piccole abitazioni ma sul sito della prefettura non è ancora stato pubblicato l'elenco di partecipanti e vincitori anche se ci sono voci insistenti che sia stato vinto da una cooperativa di Città di Castello. La scadenza del bando era stata posticipata perchè mancavano comunque all'appello posti letto. Situazione che di fatto non si è ancora risolta e sommando tutte le proposte l'offerta non copre la domanda."Stiamo aspettando che arrivi un'indicazione da parte della Prefettura – spiegapresidente della fondazione Santa Rita – non riusciamo a contattare nessuno e i tempi sono stretti. Siamo disposti a ridiscutere l'affido della gestione, ma a determinate condizioni, perchè ci sta a cuore la sorte dei richiedenti asilo, ma anche degli operatori impegnati nel progetto. E' vero anche che per alcune strutture il contratto di affitto è in scadenza e dobbiamo sapere se va rinnovato oppure no". Sulla stessa linea d'onda il collegadi Pane e Rose : "Al centro della possibile trattativa – spiega – la finalità del progetto: se ci chiedono, come previsto dal nuovo bando, di essere soltanto i custodi degli ospiti non c'è margine perchè è contro la nostra missione sociale, viceversa possiamo trovare una soluzione condivisa. Il nostro personale sarà comunque rimpigato in altre attività".Intanto il consigliere comunale della Città per noi del comune di Cantagallo Alessandro Logli, facendosi portavoce di un gruppo di residenti, ha scritto al prefetto Roslba Scialla per chiedere chiarimenti sull'assegnazione di un appartamento di 80 metri quadrati destinato a dieci persone.