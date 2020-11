16.11.2020 h 18:38 commenti

Accesso e sosta in Ztl e Ztc, attivato il servizio online per i permessi

Può essere utilizzato anche in occasione di matrimoni e funerali e per raggiungere l'hospice. La novità semplifica la procedura e limita gli spostamenti

; oppure con registrazione al link https://richiestapermessicrm. comune.prato.it/ztlbinj/ servlet/Autentica

Permessi per residenti e domiciliati

I cittadini residenti o domiciliati nelle aree Ztl A e B oppure nella Ztc possono richiedere i permessi di accesso e sosta nelle relative zone. Ecco il link della pagina di accesso al servizio https://www.comune.prato.it/ it/temi/mobilit-e-trasporti/ servizio/permessi-residenti- domiciliati/archivio6_0_101. html

Permessi per matrimoni e funerali

Per accedere all'interno delle zone Ztl in caso di matrimoni, ad esempio per raggiungere la chiesa dove si celebra la cerimonia oppure per il servizio fotografico nelle zone del centro storico, occorre richiedere i permessi di transito e sosta per le ore necessarie. I permessi vengono rilasciati al massimo per 3 automobili ed hanno una durata massima di 1 ora e 30 minuti.

Ecco il link della pagina di accesso al servizio https://www.comune.prato.it/ it/temi/mobilit-e-trasporti/ servizio/permessi-matrimoni- funerali/archivio6_0_378.html

Permessi per raggiungere l'hospice

I familiari dei degenti nell’hospice di piazza del Collegio possono richiedere il permesso per accedere con l'auto all'interno della Ztl B e per sostare negli spazi riservati. Il permesso è gratuito e viene rilasciato al massimo per 2 automobili. Ha validità massima di un mese ma può esserne richiesto uno nuovo se alla scadenza sono mantenuti i presupposti per il rilascio.

Ecco il link della pagina di accesso al servizio https://www.comune.prato.it/ it/temi/mobilit-e-trasporti/ servizio/permessi-familiari- ricoverati-hospice/archivio6_ 0_475.html